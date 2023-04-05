السجن لـ3 متهمين بالشروع فى قتل شخصين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل حضوريا وغيابيا لعاطلين بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات بشأن إحراز وحيازة سلاح أبيض والمصادرة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وانقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمحكوم عليهم في تهمة الضرب للصلح، في اتهامهم بالتعدي على المجني عليهم "ش.ش.ح" و"م.ع.ح" والشروع في قتلهم، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركي، والمستشار خالد محمد عبد الفتاح، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 13980 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليهم والشروع في قتلهم بسلاح أبيض بمحل سكنهم بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أنه حال تواجد المجني عليه "ش.ش.ح" بائع ملابس بمنزله برفقة المجني عليه الثاني "م.ع ح" عامل، فؤجي بقيام كل من "و.أ.ال" عامل، و"م.ا.ال" عاطل و"م.ب.ز" عاطل، بكسر باب الشقة والدلوف إلى الداخل محرزين أسلحة بيضاء، وعند مشاهدتهم المجني عليه الأول أمسك به المتهم الثاني وشل حركته فتمكن المتهم الثالث من ضربة والتعدي عليه بسلاح أبيض سكين استقر برأسه قاصدين إزهاق روحه وذاك بسبب خلافات سابقة بينهم.

وقام المتهمون بالتعدي بالضرب بالسلاح الأبيض على المجني عليه الثاني، ما أدى إلى إصابته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية.