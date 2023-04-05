تعديل الشكل التعاقدي للعمالة المؤقتة بجامعة سوهاج

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم تكليف الشئون القانونية بتعديل الشكل التعاقدي للعمالة المؤقتة الصادر لهم أحكام قانونية، وذلك طبقًا لما جاء بكتاب الجهاز المركزي للتنطبم والإدارة.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تكليف الموارد البشرية باستيفاء قرارات استلام عمل ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بها، وذلك في ضوء أحكام الدستور وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة١٩٧٢ ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.

كما تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج المرحلة الأولى لزراعة الأسطح والتي تنفذها كلية العلوم بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بالجامعة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" والاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة مصر 2030، يصاحبه الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم المشنب عميد الكلية والدكتور علاء يسري، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدى حسانين، مدير المركز والدكتورة إيناس محمد على المشرف العلمي على حدائق الجامعة والدكتور على محمد على منسق التنمية المستدامة بالكلية.

وثمّن رئيس الجامعة دور كلية العلوم في تنفيذ هذه التجربة والتي لها مردود بيئي وصحي واقتصادى واجتماعي، مشيراً الي أن زراعة الأسطح تمثل جزءًا من سلسلة المبادرات التي تنفذها الجامعة خلال الفتره السابقة، وذلك في إطار سياسة التنمية المستدامة مثل العمل علي زيادة الرقعة الخضراء بالجامعة، وترشيد إستهلاك الكهرباء من خلال استبدال لمبات الكهرباء الي موفرة واستخدام الطاقة الشمسية و غيرها، مضيفاً انه سيتم إعداد خطة زمنية لتعميم المشروع على أسطح جمبع الكليات لتعظيم الاستفادة منه ولتحويل الكليات الى أماكن منتجة.

وأوضح الدكتور خالد عمران أن الفضاء الأخضر له بالغ الأثر في تحقيق التفاعل فى الإنتاج و فى البيئة التعليمية، وتظهر الوجه الحضارى للجامعة وتعزز روح الانتماء لها، مؤكداً على أن الأهم من الفكرة هو الاستدامة عليها والتحدى الأكبر هو إستمرارية المشروع على مستوى الجامعة.

وأشار الدكتور حازم المشنب الي أهمية هذه التجربة فى نشر ثقافة الوعى البيئى والتغيرات المناخية، وتعد بمثابة رسالة لتنمية الوعى البيئى للمجتمع بصفة عامة، مضيفاً أن من أهم أولويات الكلية هو دعم أهداف التنمية المستدامة، وقد أنعكس ذلك على حصول كلية العلوم على المركز الأول على مستوى الجامعة كأفضل كلية صديقة للبيئة، وكذلك مساهمة الكلية بحوالى ٨٠% من أبحاث الاستدامة على مستوى الجامعة.

وذكر الدكتور علاء يسرى أن كلية العلوم هى أول كلية فى الجامعة تنفذ تجربة زراعة الأسطح، لتقليل التلوث البيئى و الأتربة والغبار وثانى أكسيد الكربون، حيث تم إختبار النباتات المناسبة للسطح بعد دراسة تفصيلية، بحيث لا تمثل ثقلا ومراعاة الارتفاع وغيرها.

وأضاف الدكتور حمدى حسانين أن زراعة الأسطح أمر فى غاية الأهمية لتحسين المناخ البيئي، والحفاظ على صحة الإنسان، معرباً عن سعادته بهذه التجربة والتي تعد نواة لزراعة الأسطح لكل كليات الجامعه حسب الخطة الموضوعة بمركز التنمية المستدامة، نظراً لفوائدها العديدة اقتصادياً وبيئياً وصحياً.