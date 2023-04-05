«كاف» يجرى اليوم قرعة الأدوار النهائية لدورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية

يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، قرعة الأدوار النهائية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية (موسم 2022/ 2023).

وتأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال كل من الوداد البيضاوي المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الرجاء البيضاوي المغربي، الترجي التونسي (كمتصدرين لمجموعاتهم)، وشبيبة القبائل الجزائري، والأهلي، وسيمبا التنزاني، وشباب بلوزداد الجزائري (بعد احتلالهم وصافة مجموعاتهم).

وتنص لائحة القرعة على أن يواجه متصدرو المجموعات نظراءهم من الفرق التي احتلت المركز الثاني، ما عدا الفريق الذي تواجد في مجموعته.

وبذلك، تنتظر الأهلي قرعة صعبة في الدور ربع النهائي، والتي ستوقعه مع أحد أندية الترجي أو الوداد أو الرجاء.

وبعدها سيجري "كاف" قرعة الدورين نصف النهائي ثم النهائي، لتحديد مستضيف ذهاب وإياب مباراتي الدور النهائي.

وعلى جانب آخر، وعلى صعيد كأس الكونفيدرالية، تأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة كل من مارومو جالنتس الجنوب إفريقي، آسيك ميموزا الإيفواري، الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني (في الصدارة)، واتحاد العاصمة الجزائري، ريفرز يونايتد النيجيري، بيراميدز، الاتحاد المنستيري التونسي (في الوصافة).

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز أحد أندية مارومو جالنتس، آسيك ميموزا، يانج أفريكانز، في الدور ربع النهائي.

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا يومي 21، و22 من أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 28، 29 أبريل.

وستجرى مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية يوم 23 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 30 أبريل.