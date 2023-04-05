لضبط الأسعار.. رؤساء مراكز المنيا يقودون حملات تموينية على الأسواق

قاد رؤساء الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات تموينية ورقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومعارض أهلا رمضان ومنافذ بيع المواد والسلع الغذائية لضبط الأسعار والأسواق، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وتابع اللواء هاني بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، سير العمل بمعارض أهلا رمضان بحى وسط المدينة وقرية نزلة حسين؛ للتأكيد على توافر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطن المنياوى، ووجه رئيس مركز ومدينة المنيا نائبه محمود أبو كريشة بمتابعة سير العمل بمعرض أهلا رمضان بالوحدة المحلية لقرية نزلة حسين للتأكيد على توافر السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وفي مركز ملوي جنوب المحافظة قاد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، حملة تموينية، للتأكد من توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية بالأسواق والبيع بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان الكريم، حيث تفقد عدد من المحال التجارية والأسواق ومحال الدواجن والجزارة بأحياء المدينة، وذلك للاطمئنان علي توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات.

كما تابع انتظام حركة البيع والشراء، وتوافر السلع التي تلبي احتياجات المواطنين وأطلع على قوائم الأسعار للتأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح ومعلن وبخاصة السلع الاستراتيجية.

وأكد رئيس المركز على استمرار الحملات التموينية بصفة يومية بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، والتعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، مع استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسعار وبخاصة السلع الاستراتيجية.

من جانبه قاد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة حملة تموينية بحضور على الكيال نائب المركز وعبدالحكيم محمد مدير إدارة التموين بمطاى ومباحث التموين ومسئول قسم الأغذية بمطاى حملة على المخابز البلدىة بنطاق مركز مطاى؛ للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات، والتأكد من صلاحية المعروض والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

أسفرت الحملة عن تحرير 24 محضرًا للمخالفين تنوعت ما بين 5 محاضر نقص وزن ومحاضرعدم إعلان و7 محاضر شهادة صحية و2 محضر بون صرف و7 محاضر نظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وفي بني مزار شمال المحافظة تابع عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، الجهود المبذولة فى مراقبة الأسواق حيث شن عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام بالتعاون مع مكتب تموين شلقام حملة تموينية للتفتيش على المخابز بقرى الوحدة، وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرًا ما بين نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات.

وقاد الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، حملة قام خلالها بالمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمجازر ومنافذ بيع المواد الغذائية ومحلات بيع الدواجن والبدالين ومنافذ أهلا رمضان، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين مغاغة.

وأشار رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتى ضمن الحملات الانضباطية والتفتيشية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات المعروضه والتأكد من صلاحيتها وإحكام الرقابة على الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية وللتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وأكد رئيس المركز على إدارة التموين بمغاغة، بمتابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة وجودتها بالأسواق ومراكز توزيع السلع والجمعيات الاستهلاكية، ومتابعة الموقف على مدار اليوم والربط مع غرفة العمليات لحل أى شكاوى للمواطنين.

رؤساء مراكز المنيا يقودون حملات تموينية لضبط الأسعار

رؤساء مراكز المنيا يقودون حملات تموينية لضبط الأسعار

رؤساء مراكز المنيا يقودون حملات تموينية لضبط الأسعار

رؤساء مراكز المنيا يقودون حملات تموينية لضبط الأسعار

رؤساء مراكز المنيا يقودون حملات تموينية لضبط الأسعار

رؤساء مراكز المنيا يقودون حملات تموينية لضبط الأسعار

رؤساء مراكز المنيا يقودون حملات تموينية لضبط الأسعار