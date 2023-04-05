الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى.. واعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين (فيديو)

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، كما حاصرت عددًا من المقدسيين المعتكفين داخله، في محاولة لإخلائهم من المسجد.

 

واعتدت القوات الإسرائيلية، في الساعات الأولى اليوم الأربعاء، بعنف على الفلسطينيين الموجودين داخل المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من المرابطين داخله خلال شهر رمضان المبارك، حسبما نشر موقع «مفزاك راعم» الإسرائيلي.

قطع الكهرباء عن المصلى القبلي

في السياق ذاته، أفاد فلسطينييون بأن الشرطة الإسرائيلية قطعت الكهرباء عن المصلى القبلي، الذي  يتحصنون داخله، رافضين إخلائهم.

وأطلق الشباب الفلسطينيون الموجودون داخل المسجد الأقصى، ألعابًا ناريةً تجاه قوات الشرطة الإسرائيلية، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان». 

من جانبه، أصدر قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قرارا بإبعاد أحد نشطاء المستوطنين الداعين لذبح القرابين داخل المسجد الاقصى، اليوم الأربعاء، احتفالًا بعيد الفصح اليهودي. 

الأقصي المسجد الأقصى القوات الإسرائيلية اقتحام رمضان

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القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى.. واعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين (فيديو)

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