جولة ليلية لمحافظ الغربية لتفقد أعمال الرصف فى كفر الزيات

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة ليلية مفاجئة امتدت حتى الواحدة صباحاً، داخل مدينة كفر الزيات تابع خلالها أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمدينة، بحضور المحاسب عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

خلال الجولة تفقد المحافظ أعمال توسعة ميدان المحطة وإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، بهدف توسعة أحد أهم الميادين بالمدينة.

كما تفقد عدد من الشوارع التي تم رصفها ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث يتم رصف شوارع: السينما، الرادار، السحلي، الإمام علي، الحج سليم ومدرسة بيبي لاند.

وفي سياق آخر تفقد رحمي جهود الوحدات المحلية في تخفيض أعمدة الإنارة العامة لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث يتم تخفيض الإنارة بنسبة 75 % بدلاً من 50 %.

جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الغربية

جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الغربية