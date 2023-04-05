الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة ليلية لمحافظ الغربية لتفقد أعمال الرصف فى كفر الزيات

جولة ليلية مفاجئة
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة ليلية مفاجئة امتدت حتى الواحدة صباحاً، داخل مدينة كفر الزيات تابع خلالها أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمدينة، بحضور المحاسب عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

 

خلال الجولة تفقد المحافظ أعمال توسعة ميدان المحطة وإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، بهدف توسعة أحد أهم الميادين بالمدينة.

 

كما تفقد عدد من الشوارع التي تم رصفها ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث يتم رصف شوارع: السينما، الرادار، السحلي، الإمام علي، الحج سليم ومدرسة بيبي لاند.

 

وفي سياق آخر تفقد رحمي جهود الوحدات المحلية في تخفيض أعمدة الإنارة العامة لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث يتم تخفيض الإنارة بنسبة 75 % بدلاً من 50 %.

جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الغربية
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الغربية
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الغربية
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الغربية
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الغربية
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الغربية
تفقد أعمال الرصف والتطوير الشوارع الرئيسية الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا الوحدات المحلية ميدان المحطة وزارة التنمية المحلية

الأكثر قراءة

«النقل» تحذر من السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع مرفق السكك الحديدية

موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2023 فى مصر

دعاء حلمى: تمكين المرأة موجود منذ زمن بعيد

استمرار مبادرة «كتف بكتف» حتى نهاية شهر رمضان

وزارة السياحة تشارك فى المعرض الدولى «WTM Latin America» بساوبولو البرازيلية

أحد شيوخ العرب عن دور المرأة السيناوية فى الدراما: رسالة بمدى قوتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عاما من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

كريم فرغلى

الدراما المصرية .. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة في "مصر الجديدة "!

أمل زيادة

الكتيبة101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى: «اعتداءات سافرة ونطالب بوقفها فورًا»

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى.. واعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين (فيديو)

أنظمة المعلومات فى شركة بريد إسرائيل تتعرض لعملية اختراق