الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023 وعدد أيامها

عيد الفطر المبارك
عيد الفطر المبارك

يتسأل العاملون في القطاع العام والدولة وكذلك الطلاب في المدارس والجامعات عن إجازة عيد الفطر 2023، كونها إجازة طويلة نسبيًا يستفيد بيها الموظفون والطلاب للاستراحة من العمل والدراسة فترة من الزمن وهي مدفوعة وغير محسوبة من الرصيد السنوي، وكذلك فرصة للتنزه والسفر ضمن العائلة والجماعة لمناطق بعيدة وساحلية، خاصة أن عيد الفطر يأتي في منتصف الربيع وهو طقس مثالي لقضاء الإجازة على السواحل.

 

إجازة عيد الفطر 2023 وإجازات شهر أبريل 2023

وهناك مفاجآت سارة تنتظر الموظفين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وطلاب المدارس، الذين يسعدهم الحصول على الإجازات، إذ يشهد العشر الآواخر من شهر أبريل، إجازة عيد الفطر 2023، التي من المحتمل، وفقا لمصادر حكومية مسؤولة، أن تصل إلى 5 أيام بداية من يوم الجمعة 21 أبريل إلى 25 أبريل 2023 لموظفي القطاع الحكومي وطلاب المدارس، و4 أيام لموظفي القطاع الخاص الجمعة والسبت والأحد، 21و 22 و23، ثم الثلاثاء 25 أبريل، حيث سيتم جمع إجازة عيد الفطر 2023، مع إجازة عيد تحرير سيناء الذي سيوافق يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

 

إجازة عيد الفطر 2023 لمدة 5 أيام 

ورجحت مصادر حكومية، أنه قد يصدر قرار استتثنائي من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باحتساب إجازة عيد الفطر 2023 خمسة أيام كاملة لكل من القطاعين الحكومي والخاص. 

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موعد إجازة عيد الفطر 2023 في القطاع الحكومي والخاص

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 في مصر

 

14 يوما إجازة.. منها إجازة عيد الفطر 2023 

وبنهاية شهر أبريل 2023، يكون المجموع 14 يوما إجازة خلال هذا الشهر، وبعد مضي بضعة أيام من الشهر إليكم  باقي الإجازات الرسمية في شهر رمضان الكريم:

 

- يوم الجمعة 7 أبريل عطلة أسبوعية.

 

- يوم السبت 8 أبريل عطلة أسبوعية.

 

- يوم الجمعة 14 أبريل عطلة أسبوعية.

 

- يوم السبت 15 أبريل عطلة أسبوعية.

 

- يوم الأحد 16 أبريل إجازة عيد القيامة الأقباط فقط.

 

- يوم الإثنين 18 أبريل هو إجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

 

- يوم الجمعة 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة أول أيام عيد الفطر.

 

- يوم السبت  22 أبريل إجازة بمناسبة ثاني أيام عيد الفطر.

 

- يوم الأحد 23 أبريل إجازة بمناسبة ثالث أيام عيد الفطر.

 

- يوم الإثنين 24 أبريل إجازة بمناسبة رابع أيام عيد الفطر 2023

 

- يوم الثلاثاء 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.

 

- يوم الجمعة 29 أبريل عطلة اسبوعية.

 

- يوم السبت 30 أبريل عطلة أسبوعية.

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