أحمد الطلحي: «لا يعرف قدر الأم والأب إلا من فقد أبويه»

قال الداعية الإسلامي الشيخ أحمد الطلحي، إن الأم لها مكانة عظيمة في الحياة، فهي مصدر تأمين الحياة الكريمة للزوج والأبناء، فالأب والأم عنوان الحب وبهما تأتي الطمأنينة.

بر الوالدين

وأكد الشيخ أحمد الطلحي، خلال تقديمه برنامج " أمان" المذاع عبر فضائية " تن"، أن الأم تعطي ولا تنتظر أن تأخذ مقابل هذا العطاء المستمر، ومهما حاولت أن تجاريها فيما قدمت فلن تستطيع.

مكانة الأب والأم

وأضاف أنه لا أحد يستطيع رد جميل الأم على الإطلاق، فهي التي كانت ولا زالت مع الأب سبب وجودك في هذه الحياة وسبب نجاحك، خاصة وأن استمرار الابن في النجاح أساسه دعاء الأم.

وذكر أن الأب والأم هما عون الإنسان في الدنيا، فالأم بسببها يدخل العبد الجنة، ولهذا قال النبي صلى الله وعليه وسلم "الجنة تحت أقدام الأمهات"، فهل يوجد أعظم من هذه المكانة؟، فالأم هي الشخص الوحيد القادر على دخول العبد الجنة، ولا يعرف قدر الأم والأب إلا من فقد أبواه لأمر أراده الله سبحانه وتعالى.