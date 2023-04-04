الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رومني: سلوك ترامب جعل منه شخص غير مناسب لرئاسة أمريكا

رومنى
رومنى

قال ميت رومني، المرشح الجمهوري السابق في انتخابات الرئاسة الأمريكية إن سلوك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جعل منه شخص غير مناسب لموقع الرئاسة الأمريكية.

وخرج رومني ليؤكد أنه “يشعر بغثيان” من عدم أمانة الرئيس دونالد ترامب والمحيطين به وفقا لما ورد في تقرير بشأن محاولات روسيا التأثير على الانتخابات الأمريكية في 2016 وكان رومني يرد بذلك على تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الذي أوضح كيف أن ترامب سعى لتعطيل التحقيق في علاقات حملته الرئاسية بروسيا.

وتعليق رومنى جاء عقب جلسة محاكمة الرئيس دونالد ترامب فى نيويورك.

ودخل ترامب، أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ يواجه اتهامات جنائية - إلى قاعة محكمة في نيويورك ليتم تقديمه للمحاكمة وسط توقعات بإن يقر - ترامب - بأنه غير مذنب.

ويأتي مثول ترامب أمام الادعاء العام بعد اتهامه بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في سنة 2016.

وتستقطب محاكمة ترامب اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا. فقد وثّقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية الإثنين خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترامب من مقرّ إقامته في فلوريدا وصولًا إلى نيويورك.

لكن لن يسمح بالكاميرات داخل قاعة المحكمة بعدما قرر أحد القضاة ذلك مساء الإثنين، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ترامب رومنى أمريكا الرئاسة الأميركية ​دونالد ترامب​

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