القضاء الأمريكى يعلن تفاصيل لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق ترامب

بعد مغادرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، محكمة مانهاتن بعد دفع الكفالة، أعلن الادعاء العام تفاصيل لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق.

اتهامات الرئيس الأمريكي السابق

وأكد ممثلو الادعاء أن لائحة اتهامات الرئيس الأمريكي السابق تؤكد أنه كان جزءًا من خطة غير قانونية لقمع المعلومات بعد دفع أموال لامرأتين وعامل في برج - ترامب - لإخفاء حقيقة إنجابه لطفل خارج "الزواج"، وأكد قاض أمريكي أن المحاكمة ستكون في بداية العام القادم.

وأضاف الادعاء أن الرئيس الأمريكي السابق دفع مبلغا غير قانوني قدره 130 ألف دولار، لقمع المعلومات السلبية التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية عام 2016، ووفقا للائحة الاتهام، فإن سبب ارتكابه جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيا "للترويج لترشيحه"، كما تزعم لائحة الاتهام ضد ترامب أن الرئيس السابق متورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.

ـ ترامب ينفي التهم

في السياق ذاته، تمكن فريق الدفاع عن دونالد ترامب للمرة الأولى من فحص التهم الموجهة إليه، وهي التهم الجنائية من التحقيق الذي أجراه المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في مدفوعات "أموال صامتة"، تم إجراؤها خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، لنساء زعمن أنهن لديهن علاقات خارج نطاق الزواج مع ترامب، وهو ما ينفيه الأخير، حيث نفي ترامب ارتكاب أي مخالفات من التهم الـ 34 التي وجهت إليه، وقال محاموه إنهم سيكافحون لإسقاط التهم عنه، وتم تحديد موعد جلسة الاستماع الشخصية التالية لقضية الرئيس السابق دونالد ترامب، في 4 ديسمبر في نيويورك.