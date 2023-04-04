الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 13 «جعفر العمدة».. زينة تخفي خبر وفاة والدها عن محمد رمضان

محمد رمضان وزينة
محمد رمضان وزينة

أخفت الفنانة زينة خبر وفاة والدها الفنان بيومي فؤاد في السجن على زوجها محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، والذي توفي الحلقة الماضية بسبب مرضه إذ سبق وتم سجنه نتيجة قضايا ديون متأخرة عليه.

تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة

وأخبرت زينة رمضان: «أبويا مبقاش قادر على قاعدة السجن دا راجل كبير واتبهدل أنا مبقتش عارفة أعمل أية عشانه» ليرد عليها: «هاجي أزوره معاكي المرة الجاية» لترتبك زينة وتقول له: «لا مش هينفع مش هحب أول مرة يشوفك يكون في السجن كدة هو هيتحرج وهيضايق».

وسبق ونصح أقارب زينة أن تستمر باتفاقها مع رمضان للحصول على الـ٤٠ مليون جنيه مقابل الزواج منه لإخراج والدها من السجن.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان تشاركه فيه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان.

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ويعتبر مسلسل جعفر العمدة هو الوحيد الذي تم الانتهاء من تصوير كل مشاهده قبل حلول شهر رمضان الكريم، إذ أعلن صناعه أنهم قاموا بالتصوير المبكر حتى تمكنوا من الانتهاء قبل أسبوع من الشهر.

وكان والد زينة توفي خلال الحلقة الماضية في المسلسل وقامت بالعزاء دون إعلام زوجها حتى تستطيع أن تحصل على الأموال.

ويعد التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.

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