استمرار مبادرة «كتف بكتف» حتى نهاية شهر رمضان

أعلن الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استمرار مبادرة كتف بكتف طول العام لدعم الأسرة المصرية، موضحًا أن المبادرة تستهدف سد احتياجات الأسر في 27 محافظة، حيث يتم توصيل 6 مليون كرتونه منتجات غذائية للأسرة الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى 30 مليون وجبة إفطار خلال شهر رمضان مقدمة من 34 جمعية ومؤسسة من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال الدكتور مصطفي زمزم، إن المجتمع المدني يقوم في إطار جهود الدولة المصرية لصالح الشرائح الأولى بالرعاية بتقديم العديد من المبادرات ذات التسير الإيجابي للشرائح المستهدفة التي تعتمد على تقديم خدمتها من خلال 3 محاور رئيسية، المحور الصحي من خلال العديد من المبادرة الرئاسية «عينك وعينا» للحد من مسببات فقدان البصر، ونجحت من خلالها في علاج أكثر من مليون موطن وصرف العلاج بالمجان، وأيضا مبادرة «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكري، بالإضافة إلى مبادرة «دعم حياة» المخصصة لمرضي القلب الغير القادرين لإجراء العمليات الجراحية.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى قيام صناع الخير بتوفير الاحتياجات الغذائية اللازمة للأسر المصرية الأولى بالرعاية بمشاركة بفعالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي «كتف بكتف»، حيث قامت شاركت في الاصطفاف الأول بإرسال شحنة إلى جنوب سيناء، كما شاركنا بالاصطفاء الأكبر باستاد القاهرة أما الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شاركنا في توزيع المستحقات الغذائية بمحافظات قنا والاقصر، حيث تم التوزيع في قرى نجع الجسور والقرى المجاورة لها، مؤكدًا على استمرار المبادرات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.