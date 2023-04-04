تقارير: محادثات بين تشيلسى وناجيلسمان لتولى تدريب «البلوز»

كشفت تقارير إعلامية، عن وجود اتصالات بين نادي تشيلسي الإنجليزي والمدرب الألماني جوليان ناجيلسمان، من أجل تولى تدريب "البلوز"، خلال الفترة المقبلة.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن المحادثات بين النادي اللندني وناجيلسمان، بدأت منذ يومين، مشيرًا إلى أن المدرب الألماني، منفتح تمامًا لمناقشة مشروع تشيلسي.

وأضاف رومانو، أن إدارة تشيلسي ستأخذ وقتها في التفاوض مع ناجيلسمان، في الوقت الذي أعرب فيها كل من لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، وروبين أموريم، المدير الفني لسبورتنج لشبونة، عن ترحيبه بتولى مهمة تدريب "البلوز".

ويأتي اهتمام تشيلسي، بالتفاوض مع جوليان ناجيلسمان، عقب إقالته من تدريب بايرن ميونخ الألماني، في الرابع والعشرين من مارس الماضي، ليحل محله مواطنه توماس توخيل.

ويبحث تشيلسي، عن مدير فني جديد من أجل قيادة الفريق، خلفًا للمدرب المقال جراهام بوتر، الذي أقيل من منصبه، أمس الأول الثلاثاء، بسبب تراجع النتائج.

وسيتولى برونو سالتور مسئولية الفريق كمدرب رئيسي مؤقت، وذلك حتي تعيين مدرب جديد للبلوز.