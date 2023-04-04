327 حالة تصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدينة طور سيناء

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على عدد 3 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10".

جاء ذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، بقاعة الديوان العام بطور سيناء، و ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 و لائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وذكر بيان صادر عن محافظة جنوب سيناء ان إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 327 قرار حالات تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، و سرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن و إنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

و كان اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء قد قام أمس بتسليم اول 4 تراخيص مزاولة نشاط طبقا للقانون رقم 154 لسنة 2019 لأصحابها، وذلك بمقر مبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، حيث قام محامي أصحاب المحلات باستلام تلك التراخيص طبقا للتوكيلات الموكلة لهم في هذا الشأن.

وجاء ذلك في إطار مجهودات محافظة جنوب سيناء في تفعيل منظومة تراخيص المحلات الجديدة والبدء في إدخال الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي.

ويشار إلى أن منظومة اصدار تراخيص المحلات الجديدة اول منظومة مميكنة والكترونية بالكامل بدون اوراق مطبوعة.