القاهرة الإخبارية: رفع علم فنلندا في مقر الناتو بعد انضمامها رسميا للحلف

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات للحظة رفع علم فنلندا في مقر الناتو بعد انضمامها رسميا للحلف.

وقال رئيس فنلندا في مؤتمر صحفي: نحتفي اليوم بأن نكون الدولة 31 في الناتو، وسوف نساهم في الناتو من خلال الردع والدفاع، وسنكون شريكًا أساسيًا للناتو لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأضاف: "أمامنا طريق طويل للتكامل مع المنظومة الدفاعية للناتو".

وأصبحت فنلندا عضوا بحلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم الثلاثاء، ليكتمل بذلك تحول تاريخي في السياسة الأمنية أطلقه تدخل روسيا في أوكرانيا.

واستكمل وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عملية الانضمام بتسليمه وثيقة رسمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمقر الحلف في بروكسل.