الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بانتحال صفة ضابط بغرض السرقة في قصر النيل

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس شخص يحمل جنسية غير مصرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال الصفة للنصب على المواطنين.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة آخر بأسلوب انتحال الصفة بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سميا تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تلاحظ لهم حدوث مشادة كلامية بين (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، قائد سيارة مستأجرة "يحمل ذات الجنسية وبحوزته كارنيه ضابط منسوب صدوره لسفارة ذات الدولة"). 

بسؤال الأول أقر بأنه حال سيره بمحل البلاغ فوجئ بقيام الثانى باستيقافه وإبلاغه بأنه ضابط بدولتهما وطلب منه الاطلاع على إقامته بالبلاد والاستيلاء منه على مبلغ مالي ، وبمواجهة الثان اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام الكارنية المضبوط بحوزته "مزور".

القاهرة حبس شخص انتحال الصفة للنصب علي المواطنين الداخلية

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