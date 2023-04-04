الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

علي جمعة يكشف سبب تشدد الشيخ محمد سلامة تجاه الإذاعة

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن مصر تربعت على عرش تلاوة القرآن بقرائها وعلمها في التجويد وعلم الوقف والابتداء والقراءات.

وكشف «جمعة» خلال برنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع على فضائية «الحياة» سبب تشدد القارئ الشيخ محمد سلامة تجاه الإذاعة، لأن الشيخ محمد سلامة كان يشاكس الشيخ مصطفى إسماعيل بلطافة وظرف وعندما تكون هناك مناسبة ويكونوا متواجدين معًا يقوم القارئ بالإطالة على الشيخ الأخر، مشيرًا إلى أن الشيخ مصطفى إسماعيل قبل في الإذاعة، بينما الشيخ محمد سلامة كان غاضب من الإذاعة، فأنشأ رابطة القراء، وكانت فكرة الشيخ محمد الصيفي والشيخ محمد سلامة.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن الشيخ سلامة، كان متشدد في البداية تجاه الإذاعة لأسباب تتمثل في مكان وجود الراديو أثناء قراءته، وهل سيكون هناك آداب للاستماع ويكون هناك تعامل حسن مع قارئ القرآن، موضحًا أنه لا يوجد بالإذاعة سوى تسجيلات 50 دقيقة و50 دقيقة فقط للشيخ محمد سلامة.

50 دقيقة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد سلامة الشيخ محمد الصيفي برنامج مصر دولة التلاوة تسجيلات هيئة كبار العلماء تلاوة القرآن

الأكثر قراءة

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في الأعضاء البشرية بالقاهرة

نصب على «منايفة».. ضبط شخص استولى على مليون جنيه من 7 مواطنين

ملخص مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12 قبل عرض الحلقة 13 اليوم

محافظ الدقهلية: استكمال تنفيذ أعمال المرافق ضمن مبادرة «حياة كريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

متى ستعود الجماهير؟!

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوب تل أبيب

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى