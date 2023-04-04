علي جمعة يكشف سبب تشدد الشيخ محمد سلامة تجاه الإذاعة

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن مصر تربعت على عرش تلاوة القرآن بقرائها وعلمها في التجويد وعلم الوقف والابتداء والقراءات.

وكشف «جمعة» خلال برنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع على فضائية «الحياة» سبب تشدد القارئ الشيخ محمد سلامة تجاه الإذاعة، لأن الشيخ محمد سلامة كان يشاكس الشيخ مصطفى إسماعيل بلطافة وظرف وعندما تكون هناك مناسبة ويكونوا متواجدين معًا يقوم القارئ بالإطالة على الشيخ الأخر، مشيرًا إلى أن الشيخ مصطفى إسماعيل قبل في الإذاعة، بينما الشيخ محمد سلامة كان غاضب من الإذاعة، فأنشأ رابطة القراء، وكانت فكرة الشيخ محمد الصيفي والشيخ محمد سلامة.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن الشيخ سلامة، كان متشدد في البداية تجاه الإذاعة لأسباب تتمثل في مكان وجود الراديو أثناء قراءته، وهل سيكون هناك آداب للاستماع ويكون هناك تعامل حسن مع قارئ القرآن، موضحًا أنه لا يوجد بالإذاعة سوى تسجيلات 50 دقيقة و50 دقيقة فقط للشيخ محمد سلامة.