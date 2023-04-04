وزير الإنتاج الحربي يتابع موقف تصنيع جهاز توليد المياه من الهواء

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعاً ضم عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة والشركات التابعة، لمتابعة الموقف التنفيذى بشأن تصنيع جهاز (توليد المياه من الهواء الجوي)، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة وشركة "Mizuha" اليابانية.

فى بداية الاجتماع، رحب الوزير محمد صلاح بالحضور وهنأهم بشهر رمضان الكريم، حيث أكد على ضرورة متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الخارجية والانتهاء من تنفيذها فى التوقيتات المحددة، عقب ذلك قام الدكتورالمهندس إيهاب أبو بكر السحيلي، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى باستعراض الموقف التنفيذى بشأن تطوير ودراسة تصنيع جهاز استخلاص المياه من الهواء الجوي، مشيراً إلى أنه تم توقيع بروتوكول التعاون مع شركة "Mizuha" اليابانية فى نوفمبر 2022، وذلك بهدف التعاون فى تصنيع أجهزة إستخلاص المياه من الهواء بما يناسب الأجواء المصرية وتسويقها فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، عقب ذلك تم التنسيق مع شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) والتى تقوم بتصنيع الدوائر الإلكترونية PCB لهذا الجهاز، كما قامت شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بتفكيك عينة من هذا الجهاز للتعرف على مكونات الجهاز كاملة ووظيفة كل جزء، وبالفعل نجحت الشركة فى تصنيع (30) جزء معدنى وتشمل غالبية أعمال الأجزاء المعدنية للجهاز، وقامت الشركة اليابانية من جانبها بتدبير عدد من المكونات التى لم يتاح توفيرها محلياً ويتم حاليا عمل إختبارات للنسخة التى تم التعاون فى تصنيعها وذلك قبل إقرارها وإعتمادها بشكل نهائي.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تطلعه لتعميم هذه التجربة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، موضحاً أن هذه التقنية الخالية من الانبعاثات الكربونية ستساعد على توفير المياه بطريقة مبتكرة وإدارتها بشكل مستدام.

من جهته، أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، على حرص الوزارة على دعم عملية التحول الأخضر وتعزيز أمن مصر المائي من خلال توفير مصادر متنوعة للمياه عبر تطوير تقنيات متطورة تراعي البيئة من أجل التوصل إلى حلول مستدامة.