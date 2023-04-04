لخوض البطولات القادمة .. الباراليمبية تتابع استعدادات مختلف المنتخبات

زارعماد رمضان أمين صندوق اللجنة الباراليمبية للمركز الأوليمبي التقى فيها بمنتخبات العاب القوى ورفع الأثقال، ونقل لهم تحيات مجلس إدارة اللجنة ، وحرصهم الدائم على متابعة الابطال الباراليمبيين سواء أثناء إعدادهم أو خلال البطولات والمعسكرات، في إطار متابعة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى الاستعدادات مختلف المنتخبات الباراليمبية للبطولات القادمة.

كما التقى أمين صندوق اللجنة الباراليمبية بمنتخب الصم بمقر اللجنة، لمتابعة نشاطهم .

وعقد عماد رمضان أمين صندوق اللجنة الباراليمبية اجتماعا مع اللواء أيمن شويتة رئيس اتحاد الكانوي والكياك و الدكتور عمرو تمراز عضو مجلس إدارة الاتحاد و المشرف العام على المنتخبات الوطنية للعبة ، بحضور البطل النقيب أحمد نجيب لاعب الباراكانوي ورئيس لجنة الباراكانوي بالاتحاد المصري للكانوي، لمتابعة نشاط اللعبة، ومناقشة كيفية نشرها وزيادة عدد اللاعبين، وتخلل الاجتماعى مكالمة هاتفية من الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجة البارالمبية، أمد فيها على دعم اللجنة لابطالها في مختلف الفعاليات.

و خلال جميع اللقاءات تم التأكيد على أن الابطال الباراليمبيين، وحدة واحدة وأسرة واحدة ، وان جميع الابطال يدعمون بعضهم البعض ومعهم اللجنة الباراليمبية ، وهو ما ينعكس إيجابيا على الروح المعنوية للابطال ومن ثم النتائج.