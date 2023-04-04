كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي عقب التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وجه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة لجماهير الفريق عقب التأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي للدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الهلال السوداني في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات في المباراة التي استضافها ستاد القاهرة الدولي، بثلاثية نظيفة.

وشارك كولر فيديو لجماهير الأهلي من مباراة الهلال عبر حسابه الشخصي على منصة تبادل الصور والتواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق: "شكرا لجمهور الاهلي العظيم على الأجواء الخيالية و أتمنى أن أرى حضوركم بهذا الشكل الأسطوري كل مبارة فمن أجلكم تُلعب كرة القدم! شكرا جزيلا و اتمنى ان اكون دوما سببا لاسعادكم".

بعد بيان الهلال.. الأهلي يجهز شكوى للكاف بعد أحداث لقاء بطل السودان

يدرس مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تقديم شكوى ضد نادي الهلال إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بسبب ما بدر من لاعبي الفريق السوداني عقب انتهاء مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مسئول أن محمود الخطيب طلب من الجهاز الإداري داخل الفريق تجهيز ملف شامل يضم جميع الفيديوهات التى تخص أحداث لقاء الأهلى والهلال لتقديم شكوى ضد الهلال السوداني ضد الكاف بسبب التجاوزات التي أعقبت المباراة بالقاهرة.

وأضاف المصدر أن مسؤولو النادي الأهلي تري أن بعثة فريق الهلال خرجت عن النص في التعامل مع الفريق الأحمر عقب انتهاء المباراة لذلك يتحرك الأهلي نحو تقديم شكوى ضد الهلال السودانى للكاف بسبب الخروج عن النص وافتعال الأزمات قبل الدخول إلى غرفة الملابس.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الأهلي يسعي لتجهيز شكواه للرد على الهلال لدى الكاف في حال تقديم شكوى رسمية ضد القلعة الحمراء بعد إصدار بيان رسمي من الهلال السوداني يهاجم لاعبي الأهلي مما جعل الخطيب يجهز ملف لتوضيح الصورة للاتحاد الإفريقي خلال الفيديوهات والصور لتجنب أي عقوبات على الفريق قبل لقاء الدور ربع النهائي.