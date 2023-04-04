الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية يشاركون في دورة معهد إعداد القادة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور ناصر مندور ئيس جامعة قناة السويس، أن تنوع الأنشطة الطلابية المُقدمه لطلاب الجامعات الأهلية؛ يُساهم في صقل مهاراتهم  واستثمار طاقاتهم الإبداعية وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة فى مختلف الأنشطة، كما يعطى مؤشرًا قوياً علي اهتمام القيادة السياسية لإعداد وتأهيل جيل جديد من الشباب قادر على تحقيق التنمية المستقبلية .

جاء ذلك تعليقاً من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على توجه وفد طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للمشاركة في فعاليات الدورة الرمضانية التي تُقام في رحاب معهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة طلاب الجامعات الأهلية والحكومية والتكنولوجية فى الفترة من 2 إبريل إلى 6 إبريل الجارى، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

فيما أشاد الدكتور محمد عبد النعيم  بالفاعليات المتميزة التى يُنظمها معهد إعداد القادة بحلوان سعياً إلى مد جسور التواصل بين الطلاب بعضها البعض، وتوسيع دائرة التعاون بين الجامعات بعضها البعض، وبين مؤسسات الوزارة لتبادل الأنشطة الطلابية وتبادل الثقافات المختلفة في الرؤى والأفكار، مما ينعكس على مستقبل أفضل للشباب.

بينما  أشار الدكتور عادل حسن إلى أن الأنشطة الطلابية توفر بيئة علمية ثقافية إجتماعية تتعامل مع الطالب كمحور أساسي تنمي لديه طاقات الإبداع والقيادة بشكل عملي وواقعي، يقوم من خلالها الطلاب بعرض خبراتهم وتجاربهم.

تأتى المُشاركه الطلابية بإشراف تنفيذي الدكتور محمد علي عبدالهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية .

يُشرف على الفوج ويرافقه الدكتورة أفنان بركات المدرس المساعد بكلية التجارة وبتنظيم الأستاذ ممدوح عثمان والأستاذ طارق حماد بإدارة الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

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