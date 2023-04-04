المشدد 10 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "م.ع" بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز ساقلته عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسبب خلافات بينهما مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.