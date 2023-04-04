الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«صحة الإسماعيلية» تعلق 3 منشأت غذائية وتحرر 19 محضر جنحة صحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، استمرار المرور المفاجئ على محلات تداول وبيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، في مراكز وأحياء وقري المحافظة، وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن مكتب الأغذية بادراه القصاصين الصحية شن عده حملات متتابعة على بعض المنشات الغذائية،  وتم المرور على 23 منشأة غذائية بمدينة القصاصين الجديدة وضواحيها، وتم سحب 27 عينة أغذية مختلفة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 143 كيلو أغذية منتهية الصلاحية وغير محتفظة بالخواص الطبيعية وتم إعدام  12 طاج خبز متهالك وبه صدأ وغير صالح للاستهلاك.

وأضاف الدكتور علي حطب، وضبط 17 طاولة خبز متآكلة وبها سوس وحشرات وغير صالحة للاستخدام وتم تحرير 19 محضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية وعدم نظافة المنشآت وعرض الأغذية خارج المحال والتوصية بالغلق الإداري لعدد 3 منشآت غذائية لوجود خطر داهم علي الصحة العامة بها.

وقال الدكتور علي حطب، إن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي، وقيادة الدكتور محمد إبراهيم مدير الإدارة الصحية بالقصاصين، واشرف الديبة مراقب أول الإدارة الصحية بمركز ومدينة القصاصين، وعبدالله موسي، وعبد الرحمن محمد مفتشي الأغذية بمركز ومدينة القصاصين.

وتأتي تلك الحملات في إطار تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، وضمن خطة مديرية الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

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