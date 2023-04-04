مانشستر يونايتد يُعلن تجديد عقد لوك شو حتى 2027

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقده مدافعه لوك شو، حتى عام 2027، وذلك حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي:"يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن عن توقيع لوك شو عقدًا جديدًا يمدد إقامته في النادي حتى 30 يونيو 2027".

خاض المدافع – البالغ من العمر 27 عامًا – 249 مباراة مع النادي منذ انضمامه من ساوثهامبتون في 2014.

وخاض لوك شو، 29 مباراة دولية كاملة مع إنجلترا، شارك فيها في نسختين لكأس العالم ونسخة واحدة لكأس أمم أوروبا.

ومن جانبه، عبر لو شو، عن سعادته الكبيرة بتجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنه سيبذل قصاري جهده مع "الشياطين الحمر"

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "قبل تسع سنوات ، وقعت في هذا النادي الرائع ، ويسعدني تمديد إقامتي. لقد نمت بشكل كبير منذ مجيئي إلى مانشستر كل تلك السنوات ، سواء كشخص أو كلاعب ؛ أعرف ما هو المطلوب للنجاح في نادٍ كهذا.

وأضاف: "نحن في بداية رحلتنا تحت قيادة المدرب وطاقمه التدريبي. لقد نجحنا بالفعل هذا الموسم ، لكننا نريد المزيد. هناك فرصة رائعة لإنشاء شيء مميز هنا ، وسأبذل قصارى جهدي لأكون جزءًا من ذلك ".

ومن جانبه، قال جون مورتو ، مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد: "لوك هو لاعب مهم للغاية للفريق وقد نما ليصبح أحد أفضل المدافعين في العالم. لقد كان في النادي منذ ما يقرب من عقد من الزمان ويتفهم توقعات النجاح والعمل الجاد والالتزام والمعايير العالية المطلوبة لتحقيق ذلك.

وأضاف مورتو: "لقد أضاف القيادة إلى قدراته البارزة الأخرى ، ونتطلع جميعًا لرؤيته بقميص مانشستر يونايتد لسنوات قادمة."