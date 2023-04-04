مبادرة «دكان الفرحة» توزع 15 ألف قطعة ملابس في دمياط

أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة "دكان الفرحة" بمحافظة دمياط ضمن عدة محافظات بالمرحلة الأولى وذلك بالشراكة مع وزارة المالية، اليوم الثلاثاء حيث تم خلالها توفير ١٥ ألف قطعة ملابس للعيد لعدد ١٥٠٠ أسرة من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة دمياط، هذا إلى جانب ٩٠٠٠ لعبة للأطفال.

هذا وقد أنابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة بإطلاق شارة البدء لمعرض دكان الفرحة الذى تم تنظيمه بمدينة دمياط تمهيدًا لتوزيع قطع الملابس على الأسر.

وأشاد "المحافظ" بجهود صندوق تحيا مصر بالتعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ أنشطة مختلفة للحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية من خلال إطلاق مبادرات لتوفير السلع الغذائية والأساسية وكافة الاحتياجات خلال شهر رمضان المبارك وطوال العام وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة و انشاء النصب التذكارى، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم برئاستها و بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية.

حيث شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها حتى الآن ،وكذلك موقف إنشاء النصب التذكارى للشهداء وإحلال وتطوير سور كورنيش النيل وتدبيشه و كذا تطوير المنطقة المحيطة بالكامل، هذا إلى جانب عرض مخطط فرش وتجهيز أقسام المبنى.