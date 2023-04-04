الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تونسية تربي النحل وتجمع سُمّه قبل عسله للعلاج (فيديو)

تونسية تربي النحل
تونسية تربي النحل

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن فتاة تونسية تدعى “هالة” تربي النحل وتجمع سُمه قبل عسله للعلاج في مشروع بسيط سمّته “نحّول”.

ويظهر الفيديو مشروعا بسيطا لفتاة تونسية كانت تربي النحل لبيع العسل إلى أن سمعت عن أبحاث متقدمة للعلاج باستخدام سم النحل، لتبادر بابتكار آلة تضعها في بيت النحل لتجمع سُمه بطريقة تغني عن التعرض للدغه.

وبعد كل مرة تجمع هالة سم النحل من آلتها وتضعه في عبوات صغيرة تمهيدًا لبيعه للمهتمين به، لا سيما أنه معروف بالطب الشعبي أيضًا، فالمادة التي تتركها النحلة في جلد الإنساس عند لدغه عبارة عن سم قد يثير الحساسية ويؤذيه، ولكنه يدخل في علاجات يستخدمها الأطباء لأمراض المفاصل والمناعة.

وعبر هذه الآلة يتعرض النحل لصعقات كهربائية خفيفة فيفرز سمّه دون أن يلحق به الضرر، فيما تسعى الشابة التونسية للحصول على دعم ابتكارها والمساهمة في أبحاث لاستخدام السم.

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