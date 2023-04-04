مصرع طفلة صدمتها سيارة فى الشرقية

لقيت طفلة عمرها عامان مصرعها، متأثرة بإصابتها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة ميكروباص بنطاق مركز الحسينية نطاق محافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول "ريتاج. هـ" عامين جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث إصابتها التى أودت لحياتها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة ميكروباص بها.

وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز الحسينية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.