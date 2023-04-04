الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفلة صدمتها سيارة فى الشرقية

مصرع طفلة
مصرع طفلة

لقيت طفلة عمرها عامان مصرعها، متأثرة بإصابتها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة ميكروباص بنطاق مركز الحسينية نطاق محافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول "ريتاج. هـ" عامين جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث إصابتها التى أودت لحياتها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة ميكروباص بها.

وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز الحسينية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

طفلة سيارة ميكروباص حادث تصادم محافظة الشرقية مركز الحسينية

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