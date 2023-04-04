طلائع الجيش يواجه أهلى طرابلس الليبي فى ذهاب الدور التمهيدى بالبطولة العربية

يبدأ فريق طلائع الجيش مشواره في البطولة العربية "كأس الملك سلمان" بمواجهة أهلي طرابلس الليبي في العاشرة مساء اليوم باستاد جهاز الرياضة في ذهاب الدور الأول التمهيدي.

طلائع الجيش يخوض المباراة في ظل ظروف صعبة في ظل تأزم موقفه في بطولة الدوري، حيث يحتل قبل الأخير برصيد 17 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك، لذلك حرص الجهاز الفني بقادة عماد النحاس على رفع معنويات اللاعبين وطالبهم بغلق ملف الدوري مؤقتًا والتركيز في مباراة الليلة لتحقيق أفضل نتيجة قبل مباراة العودة يوم 11 أبريل الجاري في ليبيا.

عماد النحاس، أكد أن فريقه يدخل منافسات البطولة العربية بجاهزية كبير بعد أن استعد الفريق بشكل مميز بعد مباراة فيوتشر الأخيرة في الدوري وشدد على أهداف الفريق واضحة وهي التأهل للمرحلة النهائية للبطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية لك المهمة لن تكون سهلة أمام فريق قوي ومتمرس سواء في المشاركة بالبطولات العربي أو الإفريقية.

صفوف طلائع الجيش مكتملة بعد استعادة لاعبي المنتخب الأولمبي إلا أن هناك لاعبين فقط تأكد غيابهما عن المباراة وهما أحمد أيمن منصور، ومحمود وحيد بسبب الإصابة.

في المقابل يحتل أهلي طرابلس المركز الثاني في المجموعة الثانية بالدور الليبي برصيد 23 نقطة من 13 مباراة بفارق 4 نقاط عن الاتحاد متصدر المجموعة وحقق الفريق ستة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر مباراتين وسجل 17 هدفًا ودخل مرماه 8 أهداف وفاز في أخر مبارياته على السويحلي 4-1، كما تأهل لنهائي بطولة الكأس بعد فوزه على المدينة بهدفين نظيفين وسيواجه الأخضر في المباراة النهائية ويقود الفر يق المدرب التونسي طارق جرايا.

يدير المباراة طاقم تحكيم أردنى بقيادة أدهم مخادمة ويساعده أحمد الرويلى مساعد، ومحمد خلف، ومعهم محمد عرفة حكمًا رابعًا، ويراقب المباراة اللبنانى بشير شفيق عبدالخالق، ويراقب الحكام الإماراتى على حمد.