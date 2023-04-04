الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: 805 هيئات لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوى التوحد

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن جهود رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة.

 

وأشارت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه في إطار ذلك يتم توجيه الأبناء من ذوي التوحد للاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة التي تنظمها التضامن الاجتماعي.

 

وأوضحت أن هناك العديد من الخدمات وهى:-

 - تقديم الخدمات المتخصصة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد من خلال 805 هيئات تأهيلية.

- خدمات التشخيص والاكتشاف المبكر.

-علاج مشاكل التخاطب.

-تنمية مشاكل المهارات الذهنية.

-التأهيل الشامل.

-الإقامة الداخلية.

-وغيرها من الخدمات.

 

وأوضحت أنه إيمانا بضرورة الاهتمام بالأطفال ذوي التوحد منذ الطفولة المبكرة، كان الاهتمام بتدريب الكوادر الفنية المتخصصة في مجال التأهيل لتنمية مهاراتهم وقدراتهم لكيفية التعامل مع التوحد وتوفير البرامج التوعوية والثقافية والترويحية والرياضية والفنية لتنمية شخصياتهم وإعطائهم الفرصة للاعتماد على النفس.

 

وأكدت أن مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس التابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع يعد مرحًا لرعاية وتأهيل حالات اضطراب طيف التوحد.

 

ولفتت إلى أنه تم إطلاق مشروع قدرات بلا حدود" بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد ADVANCE وصندوق "عطاء " كأول صندوق استثمار خيرى لدعم ذوي الإعاقة التابع لبنك ناصر الاجتماعي.

 

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يوجد علاج شاف لاضطراب طيف التوحد، ولكن هناك تدخلات علاجية للحد من أعراضه، وقد يكون التدخل مزيجاً من العلاج السلوكي الذي يساعد على تعلم المهارات والحد من التصرفات غير المقبولة والعلاج الوظيفي لعلاج المشكلات الحسية والعلاج البيولوجي بإضافات بعض الأطعمه أو فيتامينات ومعادن، أو تغيير النظام الغذائي، والعلاج الدوائي الذي يحسن من أداء الموصلات العصبية لتحسين الأداءات الانفعالية والسلوكية.

 

وأوضحت أن نمو بعض مهارات الطفل ذو اضطراب طيف التوحد يختلف عن نمو الطفل العادي ولكن معرفة مراحل النمو الطبيعية للمهارات المختلفة بالنسبة للأطفال غير المعاقين، تساعد في تقديم برامج ناجحة للطفل ذو اضطراب طيف التوحد تجعله يلحق بقدر الامكان بإطار النمو الطبيعي.

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
الاكتشاف المبكر الأسر المنتجة البرامج التوعوية التأهيل الشامل الطفولة المبكرة العلاج الدوائي

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

«قصة الغناء للسماء» و«الحرملك».. أبرز الفعاليات الثقافية والفنية بمركز الإبداع وقبة الغورى اليوم

دعاء اليوم الثالث عشر 4-4-2023 من شهر رمضان

السعودية تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعدد من الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت