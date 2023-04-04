تركيب أعمدة إنارة موفرة للطاقة بمدينة العبور

أكد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة العبور، أهمية تنفيذ توجيهات الدولة لتشجيع الرياضة والجهود المبذولة من الجهاز في إنشاء المشاريع الرياضية والترفيهية اللازمة للمشاركة في بناء أجيال أصحاء، وتقديم مناخ رياضي لخدمة الشباب وكافة أفراد الأسرة بمدينة العبور، مشيرًا إلى أنه جار استكمال تنفيذ أعمال إنشاء ممشى وتراك للدرجات بالجزيرة الوسطى المجاورة لشارع الجلاء بدائري الحي الرابع بعرض 4 أمتار وبطول 1500 متر.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور، أنه وفقًا لخطة الدولة باستخدام أعمدة كهربائية موفرة للطاقة، وأيضًا ضرورة الاهتمام بشبكة الإنارة بالممشى واستحداث ما يلزم لسهولة تنقل المواطنين مرتادي الممشي وذويهم، فإنه جاري تركيب 92 عمود ليد موفر للطاقة، وذلك لاستكمال أعمال الإنشاءات والتطوير بالممشى.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه تم تركيب عدد (٢٦) عامود زوجي بارتفاع (١٠م) مزودة بكشافات ليد قدرة (١٤٥وات) وعدد (٧)عامود فردي، بالإضافة إلى تركيب أعمدة الممشى اتجاه الفيلات، كما سيتم تركيب عدد (١٦) عامود زوجي، وعدد (١٦) عامود فردي حتى آخر الشبكة، وعدد (١١) عامود فردي من الشبكة وحتى آخر الممشى، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمشاية تم تركيب عدد (١٦) عامود بارتفاع (٦م).

تطوير أعمال الطرق بالعبور

من جهة أخرى، قال المهندس حمدي عيد القري، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، إنه جاري استكمال أعمال طبقة الترميم لكامل القطاع بالبلوك رقم (١٩٠٤٢) بالحي الرابع، وجاري استكمال أعمال التطوير تباعًا، مضيفًا أنه جار تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة لكامل القطاع بشارع داود حسني وشارع منير مراد بالحي التاسع.

وأضاف أنه جاري استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية لكامل القطاع أمام البلوك رقم(١٦٠٢٦) بالحي الخامس، وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعًا، مشددًا على ضرورة استمرارية وتكثيف الأعمال الخاصة بالطرق للانتهاء منها في أقرب وقت حفاظًا على الواجهة الحضارية للمدينة، ولسهولة تنقل المواطنين.