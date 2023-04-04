الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سى إن إن: أحداث مصيرية فى الولايات المتحدة قبل محاكمة ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الولايات المتحدة تشهد أحداث مصيرية ودرامية غير مسبوقة قبيل محاكمة ترامب ووصوله نيويورك للمثول أمام المحكمة، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ يواجه اتهامات جنائية.


وقالت الشبكة، إن لائحة الاتهام الجنائية تضع ترامب في منطقة سياسية فريدة من نوعها وتدفعه نحو دائرة الضوء قبل الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، ما قد يمثل بداية لفصل جديد ومثير للانقسام في مسيرة ترامب السياسية واختبارًا شديدًا آخر لأمريكا.

 

وسيأخذ دونالد ترامب، أمريكا خلال دراما وطنية أخرى خطيرة وغير مسبوقة هذا الأسبوع، عندما يصبح أول رئيس سابق يمثل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة.

 

وأكدت الشبكة، أنه من المتوقع أن يسلم الرئيس الخامس والأربعون نفسه يوم الثلاثاء في مانهاتن، بعد أن صوتت هيئة محلفين كبرى على إدانته الأسبوع الماضي في قضية تتعلق بدفع أموال لممثلة الأفلام الكبار ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016.

 

وقالت سي إن إن: “بالنسبة للعديد من الأمريكيين الذين يرفضون ترامب وولايته يرون القضية علامة على أنه أخيرًا تم استدعاؤه للمساءلة عن سلوكه الذي يسحق الحكم وأن الجميع  حتى الرؤساء السابقون - متساوون بموجب القانون”.

 

 لكن ترامب قال إن الملاحقة القضائية هي قضية اضطهاد سياسي عارٍ من المدعي العام المحلي ألفين براج، وهو ديمقراطي، وبهدف إحباط إمكانية العودة الرئاسية.

 

 وقالت الشبكة الأمريكية، إن لائحة الاتهام الجنائية لترامب تأخذ البلاد في منطقة سياسية فريدة من نوعها.

الانتخابات الرئاسية المدعي العام الولايات المتحدة انتخابات 2020 دونالد ترامب سي ان ان الأمريكية

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