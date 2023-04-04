الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لليوم السابع انطلاق المسابقة السنوية الكبرى فى حفظ القرآن الكريم بدكرنس

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

استمرت المسابقة السنوية الكبري فى حفظ القرآن الكريم رقم 31 بمراكز الشباب بإدارة شباب دكرنس، التي ينظمها قسم الشباب فى سابع أيام المسابقة، اليوم الإثنين، فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

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تتضمن المسابقة السنوية الكبري فى حفظ القرآن الكريم الاختبارات في حفظ القرآن كاملا- ثلاثة أرباع القرآن- نصف القرآن- ربع للقران الكريم، بدأت فعاليات المسابقة والاختبارات من اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك حتى اليوم الثاني عشر من شهر رمضان الكريم، بمشاركة عدد 35 مركز شباب، وفى نهاية شهر رمضان الكريم سيتم عمل حفل لتكريم أوائل حفظة القرآن الكريم، بمراكز الشباب المشاركة يوم 26 مارس 2023.

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تجري الاختبارات اليوم بالمسابقة السنوية الكبرى لحفظ القرآن الكريم بمراكز الشباب الآتية: (️مركز شباب ميت شرف، مركز شباب ميت سعدان، ️مركز شباب حمادة)، بإجمالي عدد المتقدمين للمسابقة في اليوم السابع بالمراكز السابق ذكرها "700" متسابق ومتسابقة، ويقوم باختبار المتسابقين مشايخ من الأزهر الشريف، وأوقاف دكرنس.

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أكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن مراكز الشباب بالدقهلية تشهد فعاليات ومبادرات وأنشطة وبرامج متنوعة كثيفة تقام على مدار شهر رمضان المبارك، لخدمة النشء والشباب وأعضاء مراكز الشباب، وكذلك وجود أفكار ومبادرات مبتكرة وجديدة داخل مراكز الشباب، فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبدعم من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

جري تنفيذ فعاليات المسابقة والاختبارات اليوم بإشراف ولاء مهنى رئيس قسم الشباب، ومحمد عويضة، وإيناس عبدالعظيم ، وآيات مسعود بالإدارة، والسادة مديري المراكز المشاركة، تحية تقدير واحترام لهم على ما بذلوه اليوم وهم: حسام خليل مدير مركز شباب ميت شرف، ولمياء محمد فضل مدير مركز شباب ميت سعدان، وريهام عسكر مدير مركز شباب حمادة.

يأتي تنفيذ المسابقة السنوية الكبري فى حفظ القران الكريم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة مجدى عبدالسلام مدير إدارة شباب دكرنس.

المسابقه السنويه القرآن الكريم مراكز شباب دكرنس قسم الشباب

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