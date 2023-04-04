وزير الثقافة والسياحة الصينى يزور المتحف المصرى بالتحرير

زار السيد HU Heping وزير الثقافة والسياحة الصيني والوفد المرافق له المتحف المصري بالتحرير، حيث كان في استقبالهم الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف، والذي اصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة.

يأتى ذلك استمرارا لزياراته للمواقع الأثرية والمتاحف، خلال زيارته الرسمية الحالية لمصر .

تضمنت الجولة قاعة كنوز يويا وتويا أجداد الملك إخناتون وقاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون وقاعات الدولة القديمة والعصر اليوناني الروماني.

واستمع وزير الثقافة والسياحة الصيني إلى شرح مفصل عن تاريخ مبنى المتحف وما يحتويه من قطع أثرية فريدة ومتميزة وكذلك مشروع تطويره والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في فبراير الماضي.

وأعرب الوزير الصيني عن إعجابه بالقطع الأثرية التي يضمها المتحف، كما قام بالتقاط الصور التذكارية له داخل المتحف تخليدا لهذه الزيارة.

يشار إلى أن وزير الثقافة والسياحة الصيني Hu Heping والوفد المرافق له بدأ زياراته بالتوجه إلى محافظة الأقصر لزيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية بها، وكان في استقبالهم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي رحب بهم واصطحبهم في جولة تعريفية لتلك المواقع.

تضمنت الجولة زيارة أعمال البعثة الصينية العاملة بمعبد مونتو بالكرنك والبر الشرقي والغربي حيث شملت معابد الكرنك ومعبد الأقصر والذي شهد الحفل الكبير الذي أقيم في عام 2016 بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عام على العلاقات المصرية الصينية، بالإضافة إلى معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، وتمثالي ممنون، ومنطقة وادي الملوك حيث زاروا مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومنطقة وداي الملكات لزيارة مقبرة الملكة نفرتاري.

تجدر الإشارة إلى أن وزير السياحة والآثار السيد أحمد عيسى كان قد استقبل وزير الثقافة والسياحة الصيني فور وصله إلى مصر في أولى زيارته الرسمية له خارج الصين منذ أزمة كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين.