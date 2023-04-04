مصطفى حسنى: 4 أسباب تطفئ رغبة الإنسان فى إكمال الحياة

قال الداعية الإسلامي الشيخ مصطفى حسني، إن هناك 4 أسباب تطفئ رغبة الإنسان في إكمال الحياة.

وأضاف خلال حلقة برنامج "رميم"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، أن السبب الأول هو تراكم الإحباط والأوجاع عبر الخط الزمني لحياته، مشيرًا إلى أن الشيطان لديه القدرة على أن يُقلب الأوجاع ليقنع الشخص أن الله لا يعتني به، مما يقتل الأمل عند الإنسان.

الله أوصى بأن يكون هناك رابط أسري قوي

وتابع، أن السبب الثاني هو عدم الشعور بالانتماء لأحد، لأن الإنسان مخلوق يحب العيش وسط الناس، ولهذا أوصى الله بأن يكون هناك رابط أسري قوي.

وأشار إلى أن من ضمن الأسباب التي تطفئ رغبة الإنسان بالحياة، عار يشعر به عندما يخطئ خطأ كبيرًا كشهادة الزور، والنبي عليه السلام كان ينهي عن معايرة الشخص عندما يخطئ، مستدلًا بحديث الرسول عندما لعن الصحابة صحابي أدمن الخمر: "لا تلعونه ولا تكونوا عونًا مع الشيطان على أخيكم".

وأوضح أن السبب الرابع والأخير هو فقد كبير يشعر الإنسان أنه ليس له هوية.