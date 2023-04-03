«التعليم» تكشف حقيقة إفلاس مدرسة كلية النصر للبنات بالإسكندرية

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تردد عن إعلان مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) التابعة لإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية الإفلاس، قائلا إن المدرسة تقع تحت مظلة المعاهد القومية التي تتولى إدارة أي التزامات مالية خاصة بالمدارس التابعة لها، نافيا تلك الشائعة جملة وتفصيلا.

وأكد المتحدث الرسمي أن أي نقص في الموارد المالية في المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية تتولى المعاهد القومية سد التزامتها المالية.

وأوضح زلطة أن العمل منتظم بالمدرسة سواء فيما يتعلق بالمعلمين أو حضور الطلاب، مشيرا إلى أنه حدث عجز في الموازنة الخاصة بالمدرسة نتيجة قصور في الإدارة المالية للمدرسة ويجري التحقيق حاليا من جانب الوزارة لتحديد المسئولين عن هذا القصور واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

يذكر أن مدرسة النصر للبنات تعد من أقدم المدارس في محافظة الإسكندرية وأعرقها، حيث افتتحت في عام 1935، وكان يطلق عليها الكلية الإنجليزية، عندما كانت تخضع لإدارة ومعلمين إنجليز، وفي عام 1956 أممها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وخرجت العديد من الشخصيات الهامة والشهيرة، من بينها:

- الملكة صوفيا ملكة إسبانيا.

- الدكتور منى مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية.

- المذيعة الشهيرة ليلى رستم.