الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«التعليم» تكشف حقيقة إفلاس مدرسة كلية النصر للبنات بالإسكندرية

شادي زلطة
شادي زلطة

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تردد عن إعلان مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) التابعة لإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية الإفلاس، قائلا إن المدرسة تقع تحت مظلة المعاهد القومية التي تتولى إدارة أي التزامات مالية خاصة بالمدارس التابعة لها، نافيا تلك الشائعة جملة وتفصيلا.

وأكد المتحدث الرسمي أن أي نقص في الموارد المالية في المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية تتولى المعاهد القومية سد التزامتها المالية.

وأوضح زلطة أن العمل منتظم بالمدرسة سواء فيما يتعلق بالمعلمين أو حضور الطلاب، مشيرا إلى أنه حدث عجز في الموازنة الخاصة بالمدرسة نتيجة قصور في الإدارة المالية للمدرسة ويجري التحقيق حاليا من جانب الوزارة لتحديد المسئولين عن هذا القصور واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

يذكر أن مدرسة النصر للبنات تعد من أقدم المدارس في محافظة الإسكندرية وأعرقها، حيث افتتحت في عام 1935، وكان يطلق عليها الكلية الإنجليزية، عندما كانت تخضع لإدارة ومعلمين إنجليز، وفي عام 1956 أممها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وخرجت العديد من الشخصيات الهامة والشهيرة، من بينها:

- الملكة صوفيا ملكة إسبانيا.

- الدكتور منى مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية.

- المذيعة الشهيرة ليلى رستم.

التربية والتعليم الإدارة المالية الإجراءات اللازمة إسكندرية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم

الأكثر قراءة

بائعة خضار ترفض 10 آلاف جنيه هدية.. والليثى: «اجبرى بخاطرى»

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

حريق فى 4 منازل وإصابة مواطنين وحالة وفاة بسبب مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

«الشباب والرياضة» تطلق فعاليات البرنامج القيادى لتدريب الفتيات «ريحانة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين بحضور مجلس النقابة

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت