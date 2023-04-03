حملات على المخابز والمحال التجارية بمدن وقرى كفر الشيخ وتحرير محاضر للمخالفين

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات على المخابز والأسواق، لتكثيف الرقابة على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، لتقديم أفضل خدمة للمواطن، وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، وذلك لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة.



وأشرف سليم محمد أبوشريف، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه لضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية، وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، وضبط الأسعار، وأسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر متنوعة، "نقص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وشهادة صحية".

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق، وضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، وتمكنت الحملات من تحرير 15 محضراً متنوعا للمخالفين من أصحاب المخابز والمحال التجارية.

وقاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بمدينة بيلا، وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرا متنوعا، لوجود مخالفات ببعض المنشآت التجارية، والتي تضمنت 5 محاضر عدم وجود شهادات صحية، تفيد خلو العاملين في مجال الأغذية من الأمراض المعدية، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، بجانب محضرين بمضبوطات سلع غذائية مجهولة المصدر، ومحضر بمضبوطات سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وقاد اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة تموينية على المخابز بالمدينة والقرى بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وأسفرت الحملة عن 6 محاضر تموينية متنوعة، "مواصفات، نقص وزن، توقف، تصرف".

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على المخابز، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطن، لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار، وجرى ضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة والوزن وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر" نقص وزن، نظافة، غير مطابق للمواصفات.

قاد أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي، حملة تموينية مكبرة لاحكام الرقابة على المخابز والتأكيد على توافر الخبز المدعم بجودة عالية ومطابقة للمواصفات، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 3 محاضر "عدم إعلان، نقص وزن".