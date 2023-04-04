الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: بدء حصاد محصول القمح فى الأراضى الجديدة منتصف الشهر الجارى

حصاد محصول القمح
حصاد محصول القمح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قسم القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، بدء موسم حصاد القمح في الأراضي الجديدة المستصلحة منتصف الشهر الجاري حتى منتصف  شهر مايو، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة لن يؤثر بشكل سلبي على محصول القمح، بينما تعمل الوزراة على زيادة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، وامتلاء الحبوب والتي هي في صالح المزارعين.

 

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، ان التداعيات السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، والتي عبرت عن نفسها بشكل ملحوظ في تقلص حجم إنتاجية عدة محاصيل ومن بينها القمح.

 

وضرب التقرير المثل بما تم إعلانه من قِبل أستراليا، حيث انخفاض حجم إنتاجية محصول القمح لديها، من 39 إلى 28 مليون طن، موضحًا أن الفارق الرقمي كبير ومزعج ولا يمكن الاستهانة به.  

 

واكد التقرير على أن تأثير ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال الفترة القادمة، لن يمثل أي تأثير سلبي يذكر على إنتاجية محصول القمح.  

 

ولفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يسهم في زيادة معدلات ترسيب النشا، والتي تمثل أحد أهم عوامل نجاح عملية امتلاء الحبوب، وبالتبعية زيادة حجم الإنتاجية المتوقعة خلال نهاية الموسم ومرحلة الحصاد، وهو أمر يصب في صالح المزارعين.

 

وأشار التقرير إلى أن ظاهرة الرقاد بوصفها التهديد الوحيد الذي يواجه مزارعي القمح بسبب التغيرات المناخية، موضحًا أن جانب كبير منها يعود إلى بعض الأخطاء التي يرتكبها المزارعين، بسبب إهمال تنفيذ التوصيات الواردة بشأن معاملات الري.  

 

وأكد التقرير، أن كسر متوسط درجات حرارة الجو حدود 30 درجة، لا يمثل أي ضرر؛ بل أنه يسهم في إتمام مرحلة امتلاء الحبوب والتي ستستمر حتى منتصف شهر إبريل الجاري على النحو الأمثل.  

 

وأضاف التقرير، أن فترة حصاد محصول القمح في الأراضي الحديثة والمستصلحة ستبدأ من منتصف شهر أبريل الجاري، وتستمر حتى منتصف مايو المقبل، مبشرًا بحصاد مرضي لعموم المزارعين.  

الزراعة حصاد محصول القمح الأراضي الجديدة منتصف

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