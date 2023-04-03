الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جوني يترك عالم السوشيال ميديا.. ملخص الحلقة 12 من «الكبير أوي7»

الكبير أوي
الكبير أوي

انتهت الحلقة ١٢ من مسلسل الكبير أوي 7 الجزء السابع بعودة جوني شقيق الكبير عمدة المزاريطة الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي، من عالم جمع اللايكات والتعليقات الذي جري وراءه بعد إغراء من شروق كلنا سوا الخطيبة المزيفة، والتي تظهر بها الفنانة أيتن عامر كضيف شرف في المسلسل.

وخلال الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع اتضح غضب الكبير من شقيقه جوني، الذي يعرض حرمة بيته على السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي من أجل جني الأموال دون مراعاة الأصول والعادات والتقاليد.

ويعاتب الكبير شقيقه جوني بسبب عرض حياته عبر السوشيال ميديا وكذبته على الناس بخطوبة شروق كلنا سوا التي تجسدها الفنانة أيتن عامر، من أجل كسب الأموال ويقوله له إنه يحتاج لنقل الدم بسبب انعدامه لديه.

وتهدد شروق جوني بالكمبيالات التي تقدر قيمتها بـ 5مليون جنيهًا، بسبب رغبته في تركها وعدم استكمال باقي الفيديوهات الخاصة بهم بعد الاتفاق الذي تم بينهما، ليعود عن تفكيره ويكمل في لعبته معها، وهو الأمر الذي يثير غضب الكبير بعد تحديد موعد لعمل فرح في دوار الكبير.

وتظهر مربوحة زوجة الكبير والتي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، وهي تحاول إقناع الكبير زوجها بحضور فرح شقيقه جوني، وعدم كسر خاطره أمام الناس جميعًا، ليوافق الكبير ويحضر الفرح.

ويصف الكبير المعازيم في الفرح بالمساجين في السجن الانفرادي بسبب اهتمامهم بالهاتف المحمول، وعدم الاستمتاع بالأجواء، ويخرج جوني عن صمته ويعترف أمام الجميع أنه كان في كذبة من أجل كسب الأموال وجني التعليقات واللايكات، ليصبح غني ومشهور، ويساعد الكبير جوني في الحصول على الكمبيالات من شروق كلنا سوا، لتنتهي الحلقة الـ 12 من مسلسل الكبير أوي.

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