الحلقة 12 من «الكتيبة 101».. تكفيري يترك ابنته في الصحراء ويهرب

كشفت أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكتيبة 101 عن تجرد تكفيري من معاني الأبوة وتركه ابنته في الصحراء وفراره على "موتوسيكل" هربًا من مطاردة قوات الجيش له، بعد أن انزلقت وهو يسير مسرعًا لتسقط الطفلة على رمال الصحراء فاقدة للوعي، وسط صرخات مدوية من زوجته بألا يتركها وهو يردد: "الجيش ورانا.. مش هينفع" ويستمر في السير.

وكان هذا التكفيري يختبئ لفترة داخل أحد الأنفاق هو وزوجته وابنته خوفًا من قوات الجيش المصري، بعد تصويرها له في إحدى العمليات، ومعرفة ملامحة بشكل واضح.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، ميرنا نورالدين، رشا مهدى، محمود عبدالمغنى، أحمد عبدالعزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، العمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

يعرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة on e في تمام التاسعة مساءً والذي يجسد بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، باعتبارها تلك الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزًا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".