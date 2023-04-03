الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«سفراء دولة التلاوة».. قناة الناس تنقل الصلاة من مساجد فرنسا وفنزويلا والبرازيل

سفراء دولة التلاوة
سفراء دولة التلاوة

عرضت قناة الناس، اليوم الإثنين، لقطات من إقامة شعائر الصلاة في عدد من دول العالم المختلفة، بأصوات القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالى الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى. 

ونقلت قناة الناس، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، منهم القراء الشيخ محمد منجود، والشيخ محمد حسين الفشني، من كرواتيبيا برانا فى البرازيل، والشيخ السيد عبدالكريم الغيطاني، من ساو باولو، فى البرازيل، والشيخ إسلام كمال، من جزيرة مارغريتا، فى فنزويلا، والشيخ محمود حمدان غلاب، من بلفور فى فرنسا. 

سفراء دولة التلاوة 

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

سفراء دولة التلاوة قناة الناس وزارة الأوقاف البرازيل فنزويلا فرنسا

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