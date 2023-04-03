الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لو مسافر في رمضان.. اعرف مواعيد القطارات المكيفة والروسية بخط «أسوان - القاهرة»

القطار
القطار

يزداد بحث المواطنين على مواعيد القطارات خط "أسوان - القاهرة"، خاصة مع زيادة عدد المسافرين إلي أسوان، وتسلط “الدستور” الضوء على مواعيد القطارات المكيفة والروسية بخط "أسوان - القاهرة" وذلك خلال شهر رمضان. 

◘ مواعيد القطارات المكيفة والروسية بخط "أسوان - القاهرة"

قطار رقم 2011 مكيف اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 صباحا.

قطار رقم 981 مكيف اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 983 مكيف اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا.

قطار رقم 2013 مكيف اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 14.30 ظهرا.

قطار رقم 2007 مكيف اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 15.15 عصرا.

قطار رقم 2015 مكيف اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.

قطار رقم 1903 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.00 مساء. 

قطار رقم 997 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

قطار رقم 989 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

قطار رقم 987 مكيف الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 4.50 صباحا.

قطار رقم 977  مكيف الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 19.25 مساء.

قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحا.
قطار رقم 991  مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.

قطار رقم 871 مكيف أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 3.20 صباحا.

قطار رقم 979 مكيف أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

قطار رقم 81 اسوان القاهرة (روسي) موعد قيامة الساعة 4.30 صباحا.

قطار رقم 1013 اسوان القاهرة (روسي) موعد قيامة الساعة 13.50 ظهرا.

قطار رقم 1015 اسوان القاهرة (روسي) موعد قيامة الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 187 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 اسوان القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 833 اسوان القاهرة (روسي) موعد قيامة الساعة 00.10 مساء.

قطار رقم 975 الأقصر القاهرة (روسي) موعد قيامة الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة (روسي) موعد قيامة الساعة 19.35 مساء.

قطار رقم 973 أسيوط القاهرة (روسي) موعد قيامة الساعة 2.20 ظهرا.

قطار رقم 165 أسيوط القاهرة (روسي) موعد قيامة الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 1010 اسوان القاهرة (روسي) موعد قيامة الساعة 00.05 مساء.

لو مسافر فى اجازة نصف السنة إعرف المكيفة والروسية بخط أسوان - القاهرة القطارات اعرف مواعيد القطارات المكيفة والروسية بخط أسوان - القاهرة مع زيادة عدد المسافرين إلي أسوان وتسلط الدستور الض والروسية المكيفة

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