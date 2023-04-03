الإحصاء: 33.7% زيادة فى التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر

حققت التسهيلات الإتمانية بالعملة المحلية والأجنبية ارتفاعًا بنسب تراوح بين 23 و34%، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2022 /2023، وذلك وفق أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح تقرير التعبئة والإحصاء أن إجمالى التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية ارتفعت إلى حدود 2.9 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2022 /2023 مقابل 2.3 تريليون جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 23.4%.

كما سجل إجمالى التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية ارتفاعًا هى الأخرى إلى حدود 740.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى 2022 /2023 مقابل 554 مليار جنيه فى الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 33.7%.

ووزّعت التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية بين قطاع حكومى بقيمة 465 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022 /2023، مقابل 308.1 مليار جنيه فى الربع المناظر من العام السابق، يليه غير الحكومية بقيمة 275.5 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2022 /2023 مقابل 245.9 مليار جنيه فى الربع المناظر من العام، والقطاع الخاص 236 مليار جنيه مقابل 207.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها، فيما تذيلت القائمة القطاعات الآتية: قطاع عائلى بقيمة 7.9 مليار جنيه، مقابل 7.2 مليار جنيه، وقطاع العالم الخارجى 3.2 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه.

أما عن التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية، جاءت القطاعات غير الحكومية بأعلى قيمة بلغت 2.016 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2022 /2023 مقابل 1.6 تريليون جنيه فى الفترة المناظرة من العام السابق عليه، يليه القطاع الخاص 1.1 تريليون جنيه مقابل 906.8 مليار جنيه، والقطاع الحكومى 938.2 مليار جنيه مقابل 786 مليار جنيه، والقطاع العائلى 722.8 مليار جنيه مقابل 579.7 مليار جنيه.