الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انطلاق مبارة سينرجي وأون سبورت بدورة المتحدة الرمضانية (فيديو)

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية

انطلقت  أولى مباريات اليوم الثاني من منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية حيث تُقام 4 مواجهات، الأولى ستجمع بين سينرجي أدفرتايسنج وأون سبورت إف إم وفريق قناة dmc مع شركة بريزنتيشن وتذكرتي وبي إنترأكتف، وتختتم مواجهات اليوم في المباراة التي ستجم بين أون تي في وإكسلانت.

وانتهى مباريات أمس ضمن منافسات الدورة الرمضانية بفوز فريق قناة القاهرة الإخبارية على اكسترا نيوز بهدفين لهدف، وفاز فريق ستادات على سينرجي 4-1، وتعادل فريق قناة سي بي سي سفرة مع قناة اكسترا لايف، لكنه فاز بركلات الترجيح.

 

 

الدورة الرمضانية الشركة المتحدة إنطلاق مبارة سينرجى 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

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