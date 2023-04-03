الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطير جدًا.. ما هو فيروس ماربورج الذى حذرت منه «الصحة العالمية»؟

فيروس ماربورج
فيروس ماربورج

حالة من الرعب أثارها فيروس ماربورج لدى مسؤولي ملف الصحة حول العالم، بعد زيادة وسرعة انتشاره، حيث طالب الكثير من الدول رعاياها السفر من المناطق التي سجلت إصابات بالفيروس. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن تراوح معدلات الوفيات بين المصابين بفيروس ماربورج بين 24 إلى 88%، وفقا لحالات الانتشار السابقة.

ويرصد “الدستور” أبرز المعلومات عن فيروس ماربورج.

  • ينتمي فيروس "ماربورج" إلى نفس عائلة إيبولا.
  • تفشى في السابق في أماكن أخرى عبر إفريقيا بأنجولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.
  • يبدأ تفشي فيروس ماربورج عندما ينقل حيوان مصاب، مثل القرد أو خفاش الفاكهة، الفيروس إلى الإنسان، الذي ينقله بدوره إلى إنسان آخر عن طريق ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.
  • وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن عدوى فيروس "ماربورج" تحدث من خلال ملامسة إفرازات الجسم المصاب وأنسجته.
  • أعراض الإصابة بالفيروس الفتاك تتمثل في الصداع وتقيؤ الدم وآلام العضلات، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة المصاب بالفيروس.
  • ينزف بعض المرضى في وقت لاحق من خلال فتحات الجسم مثل العينين والأذنين.
  • لا يوجد دواء أو لقاح معتمد ضد فيروس ماربورج، لكن معالجة الجفاف والرعاية الداعمة الأخرى يمكن أن تحسن فرص المريض في البقاء على قيد الحياة.
  • معدلات الوفاة للمصابين بالفيروس كانت عالية ووصلت إلى 88% في حالات التفشي السابقة.
  • فترة الحضانة للإصابة بالفيروس بين ثلاثة إلى تسعة أيام
  • تبدأ أعراضه بالإصابة بصداع حاد ووعكة شديدة، والآلام العضلية، وهي تشمل الآتي:
  • حمى شديدة.
  • وهن تدريجي وسريع.
  • إسهال حاد وألم في البطن وغثيان وتقيؤ، يمكن أن يدوم أسبوعا.
  • تصبح ملامح المصاب تشبه "الشبح" بعينين غائرتين ووجه دون تعابير.
  • طفح جلدي

جدير بالذكر أن أسباب الذعر بعد إعلان ظهور الفيروس تأتي كنتيجة لفترة انتشار كورونا في 2020. 

إصابات بالفيروس ارتفاع درجة حرارة ارتفا الشخص المصاب الرعاية الدستور

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