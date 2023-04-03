الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أهالي بسيون يسلمون حرامي حاول سرقة طفلة إلى الشرطة

حبس
حبس

نجح أهالي إحدى القرى في مركز بسيون التابع لمحافظة الغربية، منذ قليل اليوم الإثنين، الإمساك بلص أثناء محاولته سرقة حلق ذهبي من عقب استدراجها.

وعقب قيام الأهالي بضبط اللص قاموا بتسليمه للشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بتمكن الأهالي من ضبط لص أثناء محاولته استدراج طفلة لسرقة قرطها الذهبي.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتم التحفظ على المتهم واقتياده للمركز، وتحرير المحضر رقم 7793 جنح بسيون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أهالى أحد القرى في مركز بسيون محافظة الغربية الأهالي يضبطون حرامي تسليم لص للشرطة في بسيون ستدراج طفلة لسرقة قرطها الذهبي التحفظ على المتهم

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

4 ملفات على طاولة وزير قطاع الأعمال عقب عودته من العمرة

مشهد مرعب.. فكهاني ينحر عنق زوجته وسط الشارع بأكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين في حياة الإمام الشافعي

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

لياو ليتشيانج

التحديث الصينى النمط... الحل الصينى لمعضلة التنمية البشرية

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت