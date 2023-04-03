أهالي بسيون يسلمون حرامي حاول سرقة طفلة إلى الشرطة

نجح أهالي إحدى القرى في مركز بسيون التابع لمحافظة الغربية، منذ قليل اليوم الإثنين، الإمساك بلص أثناء محاولته سرقة حلق ذهبي من عقب استدراجها.

وعقب قيام الأهالي بضبط اللص قاموا بتسليمه للشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بتمكن الأهالي من ضبط لص أثناء محاولته استدراج طفلة لسرقة قرطها الذهبي.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتم التحفظ على المتهم واقتياده للمركز، وتحرير المحضر رقم 7793 جنح بسيون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.