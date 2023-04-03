الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تمردت حنان مطاوع على شهرة والديها؟

حنان مطاوع
حنان مطاوع

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تمردت على والديها الفنان كرم مطاوع، والفنانة سهير المرشدي، وكان التمرد الأول في البحث عن اسم مخالف لاسم شهرة والدها.

تغيير اسم والدها

وأضافت خلال لقائها في برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها عرفت في المدرسة والجامعة باسم حنان كرم مصطفى محمود، وكان هذا بمثابة أول وقفة بينها وبين والدها.

وتابعت، أن التمرد الثاني كان التحاقها بكلية تجارة إنجليزي، دون رغبة والدها والذي أراد أن تدخل فنون مسرحية لأن والدها كان دكتور فيها، مشيرة إلى أنه قال لها "انتي بتعاندي وبتسيري خلف التيار".

وأكدت أنها كانت تبحث عن الاستقلال وألا تكون في المعية، موضحة أنها أصيبت بالاكتئاب، بعد دخولها كلية تجارة إنجليزي لعدم فهمها لغة الأرقام، ولهذا كانت تقول لنفسها أنه لامفر من البحث عن مكان آخر.

حنان مطاوع تمردت الفنان كرم مطاوع تغيير اسم والدها كلية تجارة إنجليزي

مواد متعلقة

حنان مطاوع: سعيدة بتجربة «سره الباتع» وخالد يوسف مخرج مهم بالقضايا الوطنية

حنان مطاوع: «كنت خجولة وشقية فى وسط أهلى.. وبابا قال لى هتطلعى ممثلة»

حنان مطاوع: «أنا كوبى من بابا.. وماما كبيرة بتصرفاتها وأسلوبها»

«الجمهور لم يخذلنى».. حنان مطاوع: احترمت الناس والتوفيق من عند ربنا

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

توقيع بروتوكولات بين شركتي «النيل» و«التعاون» للبترول

مشهد مرعب.. فكهاني ينحر عنق زوجته وسط الشارع بأكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين في حياة الإمام الشافعي

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

لياو ليتشيانج

التحديث الصينى النمط... الحل الصينى لمعضلة التنمية البشرية

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت