كيف تمردت حنان مطاوع على شهرة والديها؟

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تمردت على والديها الفنان كرم مطاوع، والفنانة سهير المرشدي، وكان التمرد الأول في البحث عن اسم مخالف لاسم شهرة والدها.

تغيير اسم والدها

وأضافت خلال لقائها في برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها عرفت في المدرسة والجامعة باسم حنان كرم مصطفى محمود، وكان هذا بمثابة أول وقفة بينها وبين والدها.

وتابعت، أن التمرد الثاني كان التحاقها بكلية تجارة إنجليزي، دون رغبة والدها والذي أراد أن تدخل فنون مسرحية لأن والدها كان دكتور فيها، مشيرة إلى أنه قال لها "انتي بتعاندي وبتسيري خلف التيار".

وأكدت أنها كانت تبحث عن الاستقلال وألا تكون في المعية، موضحة أنها أصيبت بالاكتئاب، بعد دخولها كلية تجارة إنجليزي لعدم فهمها لغة الأرقام، ولهذا كانت تقول لنفسها أنه لامفر من البحث عن مكان آخر.