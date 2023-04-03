الرئيس التونسي ينهي الجدل حول غيابه ويلتقي برئيسة الحكومة (فيديو)

طلعولي شهادة وفاة

أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، حالة الجدل حول غيابه ، والحديث عن تعرضه لوعكة صحية، وظهر في لقاء مصور مع رئيس الحكومة نجلاء بودن.

وقال خلال اللقاء المصور والذي نشرته صفحة الرئاسة التونسية: "مرحبا بك في اللقاء المباشر، بالرغم أن المكالمات كانت مستمرة والتنسيق مستمر بين كل اجهزة الدولية".

ولفت إلى أن مثيري الجدل بلغوا درجة من درجات الجنون التي لم نعرفها من تونس، شخصوا الداء وقدموا وصفات الدواء، وقدموا الأرقام والتحاليل.

وأردف: "من تحدثوا عن تغيبي عن الرئاسة لا يثيرون إلا الازدراء، هناك من يحاول اختلاق الأزمات في بلادنا، من تحدثوا عن شغور رئاسي لا يثيرون إلا الازدراء ، هناك قوانين تحكم عمل الدولة في بلادنا، التنسيق والعمل مستمران بين كل أجهزة الدولة".

وسخر الرئيس من مثيري الجدل حول غيابه، والشغور الرئاسي، قائلًا: "خرجوا لي شهادة وفاة، بأكلمهم أنا من العالم الآخر".

وتابع: “أكثر ما يؤلم، أنه ليس لديهم الحد الأدنى من العقلانية، يحاولون اختلاق الأزمات، الازمة وراء الأزمة”