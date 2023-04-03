«صحة النواب» تناقش تحويل مركز طبى سراى القبة لمستشفى عام

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها الإثنين، برئاسة الدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو رشدي، بشأن تحويل مركز طبي سراي القبة إلى مستشفى عام بدائرة الزيتون – محافظة القاهرة.

وقال النائب عمرو رشدي، خلال عرض طلب الإحاطة، إن دائرة الزيتون فيها نحو مليون نسمة، وتعاني من نقص الخدمات الطبية، ومركز طبي سراي القبة غير مستغل ويجب استغلاله لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.

وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة تفعيل المركز الطبي نظرا لصعوبة إقامة مستشفى عام على مساحة المركز، وأوصت اللجنة بتفعيل واستغلال المركز الطبي بسراي القبة ليقدم ويوفر خدمات صحية للمواطنين، وأن يكون مركزًا طبيًا متكاملًا، والعمل على رفع كفاءة المركز، وأن يعمل المركز فترتين صباحية ومسائية وتتوفر فيه رعاية أولية كاملة.

وأكد الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، أنه سيتم تفعيل وتنفيذ توصية اللجنة على الفور بتشغيل المركز والعمل على فترتين لتوفير كل الخدمات للمواطنين.

كما ناقشت لجنة الشئون الصحية طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد الطيبي، بشأن إنشاء مستشفى حكومي بمنطقة زهراء المعادي – محافظة القاهرة، وأوصت بمخاطبة المحافظة لسرعة التخصيص ونقل الأصول لتنفيذ مستشفي مركزى بسعة 250 سريرًا.