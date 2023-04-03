الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 7.. مشهد «هدرس» يتصدر التريند اليوم الثاني على التوالي

الكبير اوي
الكبير اوي

تصدر مشهد "هدرس" الذي يلعب شخصيته الفنان محمد سلام خلال احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12، مع شروق كلنا سوا التي تجسد شخصيتها الفنانة أيتن عامر ، في مشهد تصوير فيديو خاص لصفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

 

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12

ومشهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12 ،  كان عبارة عن جلوس كلٍ من مربوحة التي تلعب شخصتيها الفنانة رحمة أحمد، وجوني خطيب شروق كلنا سوا والذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي، على كرسي وتسألهم شروق كلنا سوا بـ"لعبة الحروف"، ويأتي الدور على "هدرس" وتكون كل أسئلته عن حرف الجيم وهو لديه فيه مشكلة وينطقه دال.

وتداوّل روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع الفيديو الخاص بمشهد "هدرس" منذ عرض الحلقة الـ11 أمس، وحتى اليوم قبل بدء الحلقة الـ12 بوقت قليل، وهو الأمر الذي أثار إعجابهم، وعلقوا على الفيديو "عظيم"، وكتب محمد أبو سليم، من مستخدمي السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" قائلًا: "محمد سلام وشه لوحده يضحك"، وعلّقت مريم ناصف من مستخدمي "فيسبوك": "مفيش حروف تانية والله صعب عليا".

https://fb.watch/jGDlbu82GT/

تعرف على مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12

تفاصيل مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12 قبل عرضها.. الكبير يطلب من جوني ترك المنزل

أبطال مسلسل الكبير أوي 7 في رمضان 2023

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وظهر عدد الفنانين في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير اوي الجزء السابع من الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية ، والفنان مرسي ، علاء شخصية عميقة سائق التاكسي محمود ريجاتا ، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل ، ومؤخرًا في الحلقات ظهرت ظهرتة أيتن عامر ضيف شرف المسلسل الحلقة حتى الحادية عشر.

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