إصابة 8 مواطنين فى حادث تصادم تروسيكل مع سيارة بالمنوفية

وقع حادث تصادم تروسيكل بسيارة، أسفر عن إصابة 8 مواطنين على طريق منوف - كفر داود بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد بإصابة 8 مواطنين على طريق منوف - كفر داود بمحافظة المنوفية، إثر حادث تصادم تروسيكل بسيارة ، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام.